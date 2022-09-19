В Молочном мужчина до смерти избил свою собаку и выкинул на улицу

Гибель четвероногого друга попала на видео. Фото: скрин видео t.me/groupmurmansk

В Молочном северяне нашли на улице собаку, которую до смерти избил хозяин. Пес умер от внутреннего кровотечения, у него шла пена изо рта. Гибель четвероногого друга попала на видео.

Как сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, по данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Очевидцы сообщают, что ранее мужчина убил другую собаку, а еще толкнул с лестницы девушку с коляской. Кроме того, он постоянно выпивает и кричит из окон на прохожих.

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