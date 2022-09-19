Что будет представлять из себя горка для тюбинга на месте бывшего парка аттракционов в Мурманске

Организовать прокат должны с 15 ноября по 31 марта 2023 года. Фото: vk.com/murmansk_public_space

На месте бывшего парка аттракционов в Мурманске, что располагался на улице Капитана Буркова, собираются обустроить горку для тюбинга. На сайте минграда региона опубликовали эскиз будущего зимнего развлечения. Что же будет представлять из себя новое место отдыха?

- Рядом с бывшим общественным туалетом соорудят стартовую конструкцию высотой 7,5 метра, от которой с верхнего яруса будут спускаться две извилистых трассы (шириной 2,5 метра) для ватрушек по 90 метров и еще одна трасса ярусом ниже, для малышей, длиной 45 метров. Всего тюбингов/ватрушек - 100 штук, предполагается прокат, - сообщают в паблике "Мурманск: что есть и что будет?".

Планируется, что обслуживать аттракцион будут 23 человека. Организовать прокат должны с 15 ноября по 31 марта 2023 года.

На обустройство и обслуживание горки выделили 51 миллион рублей.

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