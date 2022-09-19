В Мурманске искали актеров массовки за вознаграждение в виде чая с бутербродами

Ребята искали актеров массовки, которые могли бы поработать за...еду. Фото: vk.com/public196337736

19 сентября в Мурманске проходили съемки тизера к приключенческому фильму «Дорога в детство», его снимают студенты кинолаборатории «Нордфильм». Ребята искали актеров массовки, которые могли бы поработать за... еду.

- На роль бывшей подруги главной героини нужна стройная девушка, на которой бы органично смотрелась военная форма. На роль мужа главной героини требуется мужчина 30 - 35 лет. Создатели ленты ищут массовку для сцены поиска человека в лесу. Для этой же сцены нужен человек с собакой. С нас чай, пирожки, бутерброды, всемирная слава и упоминание в титрах! - пишут в группе "Нордфильм".

Артисты, желающие принять участие в съемках, быстро нашлись.

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