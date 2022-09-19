Из-за легкоатлетических пробегов в Мурманской области ограничат движение транспорта

Водителей предупреждают об ограничении движения авто из-за легкоатлетических пробегов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Водителей предупреждают об ограничении движения авто из-за легкоатлетических пробегов, которые пройдут в Мурманской области 24 и 25 сентября.

Как сообщает Мурманскавтодор, 24 сентября с 11.00 до 13.00 будет ограничено движение транспорта на участке автодороги Пиренга - Ковдор (км 85+648 - км 96+780) в связи с проведением 51-го легкоатлетического пробега «Лейпи - Ковдор».

25 сентября с 11.00 до 13.00 будет ограничен скоростной режим на участках дорог «Железнодорожная станция Оленегорск - село Пулозеро» и «Автоподъезд к городу Оленегорск». В этом районе развернется 46-й легкоатлетический пробег «Лапландия - Оленегорск».

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