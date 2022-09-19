В Мурманске завершены поиски мужчины, который ушел в магазин и не вернулся

Поиски мужчины закончились благополучно. Фото: vk.com/murmanspas51

15 сентября в Мурманске пропал 34-летний Андрей Логунов. В седьмом часу утра мужчина ушел в магазин на улице Героев Рыбачьего, 51 и не вернулся домой.

Спустя пять дней поисков волонтеры отряда "МурманСпас" сообщили, что мурманчанина нашли живым. Подробности, где он находился все это время, пока не сообщаются.

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