В Оленегорске незнакомец угрожал женщине убийством за отказ нарезать бутерброд и купить телевизор

Ранее неоднократно судимого 37-летнего местного жителя задержали по горячим следам. Фото: Иван МАКЕЕВ

32-летний житель Оленегорска обратился в полицию, рассказав, что неизвестный мужчина угрожал убийством его жене. В тот день его супруга была дома одна, и в дверь постучался незнакомец.

- Северянка увидела на пороге мужчину с телевизором и с канцелярским ножом в руках. Гость стал просить женщину, чтобы она нарезала ему бутерброд, а также купила у него телевизор. Когда та отказала в просьбе, злоумышленник стал размахивать ножом перед лицом хозяйки квартиры и угрожать ей убийством. Оленегорке удалось закрыть дверь перед незнакомцем, позвонить супругу и в полицию, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Ранее неоднократно судимого 37-летнего местного жителя задержали по горячим следам. В отношении северянина возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ, ему грозит до двух лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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