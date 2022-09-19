"Ваш номер нам дал оператор". Кредитный кооператив в Мурманске отказывается удалять мурманчан из базы данных для рассылки спама

Жалобу на компанию рассмотрят в УФАС по Мурманской области. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Жители Мурманска давно привыкли к навязчивым звонкам из стоматологий и медицинских центров, которые пришли на смену звонкам из салонов красоты. К слову, недавно за такую навязчивую рекламу оштрафовали одну из таких стоматологий.

Теперь антимонопольной службе стоит проверить кредитный потребительский кооператив "Первое Мурманское общество взаимного кредита", которое рассылает северянам спам-сообщения. Одно такое получила редактор "Комсомольской правды"-Мурманск" Мария Пашенкова. В тексте было предложение взять займ наличными.

В "Первом Мурманска" сказали, что не собираются исключать северян из базы спам-рассылки. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Я позвонила в эту компанию с вопросом, откуда у них мой номер, если я никогда не была их клиентом. Сотрудница мне ответила, что номера телефонов жителей Мурманской области им дают сотовые операторы, убрать меня из базы для рассылки спама они не могут, - рассказала Мария Пашенкова. - Мне предложили обратиться напрямую к оператору сотовой связи. Жалобу в "МегаФон" я уже направила, теперь осталось написать в УФАС по Мурманской области и руководству самой компании.

Напомним: корреспонденты "КП" разбирались, как избавиться от навязчивых звонков.

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