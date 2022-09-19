Житель Мурманска обокрал четырех спящих друзей

35-летнего мурманчанина, ранее не раз привлекавшегося к уголовной ответственности, в том числе за кражу, задержали. Фото: Олег ЗОЛОТО

Безработный мурманчанин решил раздобыть немного денег, обокрав своих четырех приятелей. Те обратились в полицию и рассказали, что остались без вещей на 90 тысяч рублей.

Стражи порядка опросили потерпевших и свидетелей. Выяснилось, что в тот вечер один из северян пригласил к себе в гости друзей. Компания распивала алкоголь. Когда все друзья и хозяин квартиры уснули, один из гостей решил обокрасть приятелей.

- Он собрал в свою сумку их имущество: три мобильных телефона, часы, несколько пар обуви, рюкзак, а затем покинул квартиру. Проснувшись утром, северяне обнаружили, что вещей нет, как и их приятеля. Не дозвонившись до него, они вызвали сотрудников полиции, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

35-летнего мурманчанина, ранее не раз привлекавшегося к уголовной ответственности, в том числе за кражу, задержали. Он раскаялся и сообщил, что большинство похищенных вещей успел продать случайным знакомым, а деньги потратил. Полицейские смогли забрать у него обувь и мобильный телефон на общую сумму около 30 тысяч рублей. Продолжается поиск остального похищенного имущества.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. С жителя Заполярья взята подписка о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru