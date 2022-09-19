Житель Мурманска обокрал четырех спящих друзей

35-летнего мурманчанина, ранее не раз привлекавшегося к уголовной ответственности, в том числе за кражу, задержали.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Безработный мурманчанин решил раздобыть немного денег, обокрав своих четырех приятелей. Те обратились в полицию и рассказали, что остались без вещей на 90 тысяч рублей.
Стражи порядка опросили потерпевших и свидетелей. Выяснилось, что в тот вечер один из северян пригласил к себе в гости друзей. Компания распивала алкоголь. Когда все друзья и хозяин квартиры уснули, один из гостей решил обокрасть приятелей.
- Он собрал в свою сумку их имущество: три мобильных телефона, часы, несколько пар обуви, рюкзак, а затем покинул квартиру. Проснувшись утром, северяне обнаружили, что вещей нет, как и их приятеля. Не дозвонившись до него, они вызвали сотрудников полиции, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
35-летнего мурманчанина, ранее не раз привлекавшегося к уголовной ответственности, в том числе за кражу, задержали. Он раскаялся и сообщил, что большинство похищенных вещей успел продать случайным знакомым, а деньги потратил. Полицейские смогли забрать у него обувь и мобильный телефон на общую сумму около 30 тысяч рублей. Продолжается поиск остального похищенного имущества.
В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. С жителя Заполярья взята подписка о невыезде.
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