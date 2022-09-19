Житель Мурманска обогатил телефонных мошенников на 3,6 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

54-летний мурманчанин попался на классическую схему обмана телефонных мошенников и остался без сбережений.

Мужчина обратился в полицию и рассказал, что ему позвонил "сотрудник службы безопасности банка", сообщивший, что якобы произошла утечка базы данных клиентов и некий злоумышленник, воспользовавшись этим, пытается оформить кредит на имя северянина, а одобрение на получение денег от банка он уже получил.

- Лжесотрудник настоятельно порекомендовал оформить новую заявку на кредит для сохранения денег и затем перевести их на "безопасный счет". Поверив аферистам, мурманчанин перечислил мошенникам 3,6 миллиона рублей. После завершения перевода он попытался дозвониться до якобы сотрудника банка, но абонент был уже недоступен, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.

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