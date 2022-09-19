Губернатор Мурманской области будет лично собеседовать с участниками конкурса "Лидеры Севера"

Андрей Чибис лично будет беседовать с претендентами на победу в конкурсе "Лидеры Севера". Фото: правительство Мурманской области

19 сентября стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Лидеры Севера". Участие в нем могут принять жители Мурманской области от 25 лет до 50 лет с высшим образованием.

- Они смогут претендовать на трудоустройство в самых разных сферах. Конкурс проводится для формирования резерва кадров в органах управления и власти самого разного уровня. Беседы с участниками буду проводить лично я, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Также помимо собеседования с главой региона участники конкурса должны будут пройти ряд других испытаний, в том числе составить презентацию о себе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru