В Молочном огонь полностью уничтожил гараж из дерева и металла

Пожар полностью уничтожил гараж. Фото: vk.com/murman01

Около четырех часов утра 19 сентября в автогородке на улице Совхозной в Молочном случился пожар - здесь загорелось одно из строений.

- Огонь полностью уничтожил деревянно-металлический гараж площадью 15 квадратных метров. Также огнем повреждено соседнее строение на площади один квадратный метр. Для проверки на скрытые очаги возгорания вскрывались смежные гаражи, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Почти через 40 минут возгорание локализовали, а к 5.51 ликвидировали.

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