В Мурманской области за выходные пострадали в ДТП 8 человек

Из восьми ДТП - три наезда на пешеходов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В УГИБДД по Мурманской области рассказали о статистике ДТП, случившихся за минувшие выходные.

Так, в регионе произошло восемь аварий, в которых один человек погиб и восемь получили ранения различной степени тяжести.

- Из восьми ДТП - три наезда на пешеходов. Людей сбивали в темное время суток, у всех троих пешеходов не было на одежде световозвращающих элементов, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: в Мурманске на улице Инженерной сбили пешехода.

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