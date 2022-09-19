В Мурманской области за выходные пострадали в ДТП 8 человек

Из восьми ДТП - три наезда на пешеходов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В УГИБДД по Мурманской области рассказали о статистике ДТП, случившихся за минувшие выходные.
Так, в регионе произошло восемь аварий, в которых один человек погиб и восемь получили ранения различной степени тяжести.
- Из восьми ДТП - три наезда на пешеходов. Людей сбивали в темное время суток, у всех троих пешеходов не было на одежде световозвращающих элементов, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Напомним: в Мурманске на улице Инженерной сбили пешехода.
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