"Очень хотел компании". В лагерь рыбаков в Мурманской области дважды приходил медведь

Громкие крики людей медведя не особо испугали. Фото: vk.com/fishing51

В лесах Мурманской области в этом году много грибов и ягод, в реках есть рыба, но медведи продолжают выходить к людям в поисках легкой еды. Часто их манят запахи от лагерей туристов и рыбаков. На днях в один палаточный лагерь наведался косолапый.

- Нас прогнали медведи из лагеря. Мужики были не против остаться, но девушки категорически отказались спать рядом с медведем. А мишка-то небольшой… Очень хотел компании, аж два раза в лагерь приходил, рассказал в паблике "Fishing 51. Рыбалка и Охота на Кольском п-ове" (18+) Роман Рыбаков.

Прогоняли незваного гостя криками и тем, что стучали по металлической посуде.

Раньше рыбаки уже рассказывали, что часто видят косолапых вблизи своих стоянок. А на въезде в Териберку туристов встречает симпатичный мишка.

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