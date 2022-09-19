В Мурманской области к "Кроссу нации-2022" присоединилось более четырех тысяч человек

Участие в "Кроссе нации" принимали россияне всех возрастов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 сентября, во Всероссийский день бега, в стране прошел "Кросс нации". К всероссийской акции присоединилась и Мурманская область.

- "Кросс нации" прошел в 10 муниципалитетах, к нему присоединилось более четырех тысяч северян, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Самой многолюдной площадкой стала Долина Уюта в Мурманске.

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