В Мурманской области к "Кроссу нации-2022" присоединилось более четырех тысяч человек

Участие в "Кроссе нации" принимали россияне всех возрастов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
17 сентября, во Всероссийский день бега, в стране прошел "Кросс нации". К всероссийской акции присоединилась и Мурманская область.
- "Кросс нации" прошел в 10 муниципалитетах, к нему присоединилось более четырех тысяч северян, - сообщил губернатор Андрей Чибис.
Самой многолюдной площадкой стала Долина Уюта в Мурманске.
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