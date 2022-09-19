Общественно-полезные работы для подростков в Мурманской области продлили до конца года

Подростки до конца года смогут работать в свободное от учебы время.
Фото: Юлия АЛЕХИНА
Общественно-полезные работы, на которых могут трудиться несовершеннолетние жители Мурманской области в свободное от учебы время, продлят до конца года. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.
- С апреля по август на таких работах были задействованы семь тысяч человек, в их числе были подростки. Такие работы очень востребованы, на эти цели из резервного фонда выделим дополнительно 18 миллионов рублей, - уточнил Андрей Чибис.
Напомним: общественно полезные работы в Мурманской области появились в 2020 году, как мера поддержки северян в пандемию. В 2021 году было принято решение почти в два раза увеличить оплату труда подростков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru