Общественно-полезные работы для подростков в Мурманской области продлили до конца года

Подростки до конца года смогут работать в свободное от учебы время. Фото: Юлия АЛЕХИНА

Общественно-полезные работы, на которых могут трудиться несовершеннолетние жители Мурманской области в свободное от учебы время, продлят до конца года. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

- С апреля по август на таких работах были задействованы семь тысяч человек, в их числе были подростки. Такие работы очень востребованы, на эти цели из резервного фонда выделим дополнительно 18 миллионов рублей, - уточнил Андрей Чибис.

Напомним: общественно полезные работы в Мурманской области появились в 2020 году, как мера поддержки северян в пандемию. В 2021 году было принято решение почти в два раза увеличить оплату труда подростков.

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