В магазине Мурманска расплатились напечатанной на принтере пятитысячной купюрой

За изготовление, хранение и сбыт поддельных денег по статье 186 УК РФ предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманске обнаружили фальшивую пятитысячную купюру 1997 года выпуска. Она попала в финансовое учреждение из кассы одного из магазинов Ленинского округа.

- Полицейские направили купюру в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Мурманской области на исследование. Экспертиза подтвердила, что она изготовлена не на предприятии АО «Гознак», а путем струйной цветной печати. По данному факту проводится проверка, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

За изготовление, хранение и сбыт поддельных денег по статье 186 УК РФ предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru