Губернатор Андрей Чибис поздравил жителей Гаджиево с 65-летием города

В 2021 году Гаджиево было присвоено почетное звание «Город морской доблести». Фото: gov-murman.ru

17 сентября губернатор Мурманской области Андрей Чибис приехал в Гаджиево, чтобы поздравить местных жителей с 65-летием столицы подводных сил Северного флота.

За эти годы больше 2 тысяч гаджиевцев награждены государственными наградами. В мае 2021 года за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками Отечества, и существенный вклад в охрану границ РФ городу Гаджиево присвоено почетное звание «Город морской доблести».

- Гаджиево за свою историю сменил ряд названий, но неизменной остается его стратегическая роль одного из самых героических населенных пунктов Мурманской области и всей страны. Благодаря тому, что от здешних причалов в дальние походы постоянно отправляются наши современные атомные подводные лодки, обеспечена безопасность России от любых ядерных атак. Вы, сидящие в этом зале, ваши товарищи, которые сегодня несут боевую вахту в море, надежно прикрываете нашу страну от любой возможной агрессии. Низкий поклон вам за это. И также низкий поклон всем от мала до велика, кто ждет возвращения своих близких из дальних походов. Это тоже непростая служба. Всех поздравляю с этим замечательным юбилеем! Здоровья и благополучия каждому живущему здесь, – подчеркнул глава региона.

Губернатор посетил праздничный концерт в городском Центре творчества и досуга, где вручил памятные адреса и благодарственные письма отличившимся гаджиевцам.

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