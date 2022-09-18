Жителя Ковдора приговорили к 7 месяцам колонии строгого режима за повторное вождение в пьяном виде

От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Ковдорский районный суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, который повторно сел за руль пьяным.
В мае этого года сотрудник ДПС остановил водителя "ВАЗа" за нарушение правил дорожного движения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина, у которого были признаки опьянения, отказался.
- Выяснилось, что ранее ковдорчанин уже привлекался к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ и получил штраф в 30 тысяч рублей, который не оплатил. Также было установлено, что автомобиль мужчине не принадлежит, он взял его у приятеля якобы для перевозки вещей в гараж, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
В отношении северянина было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Водителя признали виновным в совершении преступления и назначили ему наказание в виде лишения свободы на 7 месяцев в колонии строгого режима с лишением водительских прав на 2 года и 6 месяцев.
Приговор вступил в законную силу.
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