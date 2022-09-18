Футбольный клуб "Север" из Мурманска победил в Чемпионате СЗФО

Игра последнего тура далась северянам непросто. Фото: правительство МО

Футбольный клуб "Север" из Мурманска стал победителем регионального турнира по футболу среди команд Северо-Западного региона. Спортсмены обыграли команду "Ленинградец" со счетом 3:1.

- Игра последнего тура далась северянам непросто. Они первыми пропустили, но сумели проявить настоящий северный характер и переломить ход матча, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

За звание лучших боролись Михаил Кизеев в воротах, в обороне капитан Михаил Слащев, Илья Ваганов, Денис Черкасов и Родион Шишов. В полузащите сыграли Павел Игнатович, Павел Рябоконь, Иван Игнатенко и Дмитрий Миронов. В нападение вышли Александр Соловьев и Антон Наволоцкий.

С победой ребят и главного тренера команды Александра Петухова также поздравил губернатор Андрей Чибис.

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