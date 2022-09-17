В Мурманске во время "Зеленого рекорда" высадили 1,5 тысячи саженцев

Мурманск озеленяют кустарниками и деревьями, которые хорошо выживают в условиях Крайнего Севера. Фото: Дарья ЦЕБРИК

17 сентября в Мурманске прошла акция "Зеленый рекорд", во время которой сотни северян высадили различные деревья и кустарники. Всего свыше 1,5 саженцев на 13 территориях.

- Здорово, что горожане пришли семьями. А как старались самые маленькие участники акции! Хочется, чтобы, гуляя в любимом сквере, они могли видеть результат своего труда как можно дольше, - отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Сам он сажал растения у Мурманской областной научной библиотеки.

Сотрудники "КП"-Мурманск" и МРОО КПМ "Ваш выбор" участвовали в посадке кустарников в "Сказке". Фото: Дарья ЦЕБРИК

Сотрудники "Комсомольской правды"-Мурманск" и МРОО КПМ "Ваш выбор" приняли участие в озеленении детского городка "Сказка", здесь сажали сирень и шиповник, которые хорошо приживаются в условиях Крайнего Севера.

Напомним: на прошлой неделе "КП" в рамках проекта "Арктическая среда" провела озеленение у спортцентра "Авангард".

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