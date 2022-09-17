В Мурманске пропал 16-летний подросток в черной спортивной куртке

Подросток пропал два дня назад. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске пропал 16-летний подросток. Руслан Джураев ушел из дома на улице Халатина, и с тех пор неизвестно, где он находится.

На момент исчезновения был одет в черную спортивную куртку, черные джинсы, черные кроссовки.

Всех, кто может помочь с поисками подростка, просят позвонить в полицию 02, 102 или в поисковый отряд "МурманСпас" 8-911-311-70-20.

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