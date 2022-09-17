В Мончегорск привезли легендарный танк Великой Отечественной войны

Т-34 доставили в Мончегорск. Фото: администрация Мончегорска

На этой неделе Мончегорск отмечает 85-летие. К юбилею приготовили много интересных событий и мероприятий. Так, в город привезли танк-легенду Великой Отечественной войны Т-34.

- Многие спрашивают для чего это? Кому это надо? Ответ прост! Для того, чтобы помнили и не забывали! Чтобы не забывали наши дети, помнили взрослые, чтобы отпечаталось в памяти многих людей, забывающих историю нашей страны. Берегите себя и своих близких, - отметил глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков.

Напомним: с Днем города мончегорцев поздравит группа "Любэ".

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