Для нового жеребца в диком табуне Кузомени выбирают имя

Жеребец прибился к табуну в августе и уходить не собирается. Фото: vk.com/mustangipomory

Этим летом в диком табуне лошадей в Кузомени случились сразу два пополнения: кобыла Снежка принесла жеребенка, а после к табуну прибился жеребец. Для последнего сейчас выбирают имя.

- Наш новый гость, который оказался не кобылой, а конем, прекрасно чувствует себя на новом месте и никуда уходить не собирается. Зимовать он будет с нами. Друзья, давайте вместе придумаем этому красавцу имя, - сообщается в паблике "Дикие лошади Кольского п-ова" (12+).

Варианты уже есть. Так, жеребца предложили назвать Куртом, так как он похож на Курта Кобейна. Есть клички и проще: Зефир, Пломбир, Руслан, Моцарт, Август, Серогрив, Светозар и другие.

Также для табуна уже закупают еду на зиму, и северяне могут перечислить на это доброе дело посильную сумму.

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