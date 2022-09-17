Житель Умбы будет платить алименты бывшей жене на ее проживание

Суд встал на сторону жительницы Умбы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Умбы через суд решила добиваться от бывшего мужа алиментов. Пара распалась после 15 лет брака. В 55 лет женщина оказалась в трудном материальном положении.

- Она является неработающей пенсионеркой, ей 55 лет и нуждается в помощи бывшего супруга. Расходы из ее пенсии составляют коммунальные услуги и содержание жилья, дорогостоящие лекарства и расходы на содержание домашних животных, принадлежащих ответчику. Северянка просила суд взыскать с ответчика в свою пользу алименты в размере одной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, ежемесячно с момента обращения в суд, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

При этом бывший муж женщины имеет постоянную работу. По решению суда, он будет платить экс-супруге четверть от величины прожиточного минимума региона для пенсионеров - порядка 5 тысяч рублей, сумма будет индексироваться, если прожиточный минимум увеличат.

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