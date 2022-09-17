В Мурманской области передали ордена Мужества семьям погибших на Украине военнослужащих

Церемония прошла в рамках мероприятий, посвященных 78-й годовщине освобождения Алакуртти от немецко-фашистских захватчиков, возле воинского мемориала. Фото: Северный флот

В Мурманской области заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин передал ордена Мужества семьям военнослужащих Арктической мотострелковой бригады, которые погибли в ходе спецоперации на Украине.

Церемония прошла в рамках мероприятий, посвященных 78-й годовщине освобождения Алакуртти от немецко-фашистских захватчиков, возле воинского мемориала.

- Награды своих мужей – сержанта Павла Антошкова и рядового Дмитрия Григорьева - получили их вдовы Юлия Антошкова и Любовь Григорьева. Память погибших военнослужащих почтили минутой молчания, - сообщает пресс-служба Северного флота.

Замкомандира мотострелкового взвода Павел Антошков погиб 4 июня при обороне села Алисовка в Харьковской области. Наводчик-радиотелефонист Дмитрий Григорьев погиб 29 июня в ходе боя в районе поселка Дементьевка в Харьковской области.

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