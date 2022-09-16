С вишни в порту Мурманска собрали невероятный урожай

С веток снимают по несколько десятков ягод. Фото: vk.com/murport51

В порту Мурманска дерево вишни принесло богатый урожай. Количество плодов в этом году - небывалое по северным меркам. С веток снимают по несколько десятков ягод. После дегустации заполярной вишни специалисты отметили, что в этом году ягоды выросли особенно сладкими.

- Никогда прежде наша вишня не приносила столько ягод. С одной стороны, это результат теплого лета, свидетелями которого мы стали в этом году, а с другой, - результат бережного отношения к зеленым насаждениям со стороны портовиков, - рассказала сотрудница торгового порта Ирина Гречишникова.

Напомним: на яблоне у драмтеатра в Мурманске не успели созреть плоды. Яблоки выросли маленькие, но налились цветом.

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