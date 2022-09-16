В Мурманске спасли прилетевшего из Великобритании вьюрка

Травмы у птицы оказались серьезными, но совместимыми с жизнью. Фото: Наталья Раевская

К мурманчане Наталье Раевской, которая выхаживает диких птиц, попал новый пациент - вьюрок. Его нашла еще одна жительница областного центра Ирина Антонова, и сначала казалось, что птица мертва.

- Через некоторое время птичка очухалась и стала активничать. При осмотре у птицы была диагностирована черепно-мозговая травма и внутреннее кровотечение. Крови полный рот, и все внутри булькало. Вьюрок лечится и будет выпущен в природу. Самое же здесь интересное, что птица с "документами": окольцована металлическим орнитологическим кольцом Лондона! Данные кольца переданы в Центр кольцевания, и скоро мы получим подробности о нашем путешественнике, - написала на своей странице в "ВКонтакте" Наталья Раевская.

Напомним: в Печенгском округе две птицы чуть не стали виновниками ДТП. Несколько дней назад возле северной границы заповедника "Пасвик", напротив озера Сальмиярви, они почти врезались в КамАЗ.

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