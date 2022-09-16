Заблудившаяся в лесу жительница Апатитов поблагодарила спасателей за помощь

Увлекшись сбором грибов, 11 сентября северянка оказалась в незнакомой стороне леса.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жительница Апатитов сердечно поблагодарила сотрудников Профессиональной аварийно-спасательной службы Апатиты за проведение спасательно-поисковой операции.
Увлекшись сбором грибов, 11 сентября северянка оказалась в незнакомой стороне леса, а выйти самостоятельно спустя несколько часов не смогла.
- Впоследствии оказалось, что я ушла на пять километров от места выхода из леса. Через два часа после обращения подошли спасатели и оказали квалифицированную помощь. Спасибо за самоотверженный труд, столь необходимый людям! Очень благодарна за то, что вы есть! - отметила женщина.
Напомним: в Мурманске уже две недели ищут 85-летнюю бабушку. Асьма Аиповна Резакова пропала 30 августа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru