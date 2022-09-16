В ЗАТО Видяево отменили праздничный салют ко Дню города

Праздничного салюта в Видяеве не будет. Фото: Иван МАКЕЕВ

В сентябре ряд муниципалитетов Мурманской области проводит народные гулянья в честь своих дней рождения. Так, 10 сентября отмечали Апатиты, 17 сентября наступит очередь Мончегорска, который с юбилеем поздравит группа "Любэ".

Также праздник ждет жителей Видяево, но с изменениями в программе.

- Праздничный салют, приуроченный к празднованию Дня города и запланированный на воскресенье в 21.00, отменен, - сообщили в администрации ЗАТО Видяево.

Ранее ряд других городов России принял решение отменить празднования, например, Воронеж и Ростов-на-Дону.

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