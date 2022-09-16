Из Североморска в Териберку может начать курсировать автобус

На данный момент большинство опрошенных считает, что такой автобус нужен. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из Североморска в Териберку может начать ходить автобус. Минтранс региона проводит опрос на тему того, стоит ли открывать новый регулярный маршрут.

Северяне могут проголосовать "за" или "против" в группе администрации ЗАТО Североморск. На данный момент большинство опрошенных считает, что такой автобус нужен.

Планируется, что транспорт будет ходить от морвокзала флотской столицы до Архангельской улицы Териберки.

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