Как сейчас выглядит новое здание для пограничников в Мурманске

Сейчас строительство активно идет, и видны очертания будущего объекта. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В 2019 году стало известно, что для Пограничного управления ФСБ России по Мурманской области построят здание на 1,2 миллиарда рублей. Аукцион проходит в закрытом режиме.

Место для здания выбрали на улице Зои Космодемьянской на территории бывшей воинской части.

Сейчас строительство активно идет, и видны очертания будущего объекта.

- Южное крыло уже построили до крыши (как и на паспорте объекта - это будет 6-8 этажное здание), а северное крыло выходит на уровень 5-го этажа, корпус «углом» между ними сейчас строится на уровне 2-го этажа! Строение получается весьма аккуратное - должно в итоге получиться весьма симпатично, - пишет паблик «Мурманск: что есть и что будет?» (12+).

Напомним: стройка нового здания для прокуратуры Мурманской области заморожена из-за уголовного дела.

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