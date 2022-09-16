В Мурманске 18-летний юноша залез на крышу чужой BMW и скатился на ней с горы

В отношении северянина возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске 18-летний юноша решил покататься на чужом BMW, который был припаркован около гаражей. 33-летний владелец иномарки, обнаружив, что машина пропала, обратился в полицию.

- Сотрудники полиции недалеко от места происшествия обнаружили угнанный автомобиль и по горячим следам задержали юного мурманчанина. Тот рассказал, что увидел авто, которое было без сигнализации и решил покататься на нем методом «самоката». Он подтолкнул машину к горе, а затем запрыгнул на крышу. Скатившись, врезался в другой автомобиль, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статья 166 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. С жителя Заполярья взята подписка о невыезде.

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