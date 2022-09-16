В 15 селах и поселках Мурманской области МегаФон ускорил интернет

Инженеры компании построили и усовершенствовали порядка 15 объектов связи в диапазоне LTE 1800. Фото: МегаФон

В 15 малых населенных пунктах Мурманской области МегаФон расширил зону покрытия и ускорил мобильный интернет. Теперь абоненты компании, проживающие в отдалении от крупных городов, могут пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами на максимальных скоростях наравне с городскими жителями.

Инженеры компании построили и усовершенствовали порядка 15 объектов связи в диапазоне LTE 1800, что позволило существенно расширить покрытие сети, увеличить емкости базовых станций и скорости передачи данных. Обновления прошли в Ковдорском, Кандалакшском, Кольском и Терском районах. Теперь жители сел и небольших поселков с населением от нескольких сотен человек смогут пользоваться качественными услугами мобильной связи. Среди них села Куропта, Лейпи, Тулома, Пушной, Колвица, Заречье, поселки городского типа Туманный, Лесной, Умба и другие.

«Статистика показывает, что мурманчане из небольших населенных пунктов используют в два раза больше трафика, чем горожане областного центра. Мобильная связь для многих из них – альтернатива проводному интернету. Мы стараемся максимально закрыть белые пятна и охватить сетью небольшие поселки, чтобы предоставить нашим абонентам возможность быть всегда на связи. Теперь приложение Госуслуги наши пользователи могут установить на смартфон за десять секунд, посмотреть любимую передачу без задержки видео. Абонентам МегаФона в малонаселенных пунктах стало доступно также улучшенное качество звонков в VoLTE – технология позволяет одновременно разговаривать с собеседником и серфить в сети», – отмечает Владимир Чуйко, директор МегаФона в Мурманске.

По данным МегаФона, с начала года трафик передачи данных в Мурманской области вырос на 20% относительно того же периода в прошлом году. Всего с начала года клиенты компании за пределами столицы региона прокачали более 20 тысяч Терабайт цифровой информации. Такой объем эквивалентен просмотру свыше 450 тысяч фильмов в HD качестве.

Работа оператора по улучшению качества связи не раз отмечалась независимым исследованием международной компании Ookla. В течение шести месяцев этого года более 4 тысяч абонентов всех операторов связи воспользовались приложением SpeedTest и сделали замеры скорости мобильного интернета в Мурманске – МегаФон показал лучший результат.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru