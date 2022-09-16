В Кольском районе ликвидировали свалку на сельскохозяйственных землях

Несмотря на предоставленную отсрочку, арендатор исполнил предписание в этом году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольском районе убрали свалку, которая образовалась на земельном участке сельскохозяйственного назначения.

Земли, находящиеся в аренде у главы крестьянско-фермерского хозяйства, были захламлены твердыми коммунальными и строительными отходами на площади 9 квадратных метров.

- Глава хозяйства в феврале 2022 года был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ со штрафом в 25 тысяч рублей. Ему было выдано предписание устранить выявленные нарушения до 6 июня, а затем срок продлили до 2023 года, - сообщает Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Несмотря на предоставленную отсрочку, арендатор исполнил предписание в этом году.

15 сентября специалисты выехали на место и обнаружили, что свалка ликвидирована, проведена рекультивация земельного участка.

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