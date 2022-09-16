В Мурманске на маршруте № 3Т ввели дополнительные рейсы

С 14 сентября введены дополнительные рейсы на автобусном маршруте №3Т. Фото: vk.com/mintrans_51

В Мурманске с 14 сентября введены дополнительные рейсы на автобусном маршруте № 3Т. Их запустили в тестовом режиме в будни и в субботу.

По будням рейс в 19.16 – от «Ул. Радищева», в 19.44 – от «Ул. Г. Фролова». По субботам - в 10.48 – от «Ул. Радищева», 11.21 – от «Ул. Г. Фролова».

С полным графиком движения можно ознакомиться на сайте АО «Электротранспорт» в разделе «расписание».

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