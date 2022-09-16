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Происшествия16 сентября 2022 11:52

Житель Мурманска получил штраф за нелегальное производство печени трески

Мужчина не был предпринимателем
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Мурманчанина оштрафовали на 60 тысяч рублей. Фото: УФСБ по Мурманской области

Мурманчанина оштрафовали на 60 тысяч рублей. Фото: УФСБ по Мурманской области

Первомайский районный суд Мурманска оштрафовал 51-летнего жителя Мурманска, который занимался "кустарным" производством рыбных консервов.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Мурманской области, мужчина имел навыки обработки рыбной продукции и наладил свое производство консервов печени трески.

При этом северянин не был зарегистрирован как юридическое лицо и торговал своей нелегальной продукцией в нарушение требований Федеральных законов РФ и других нормативных актов.

Мурманчанина оштрафовали на 60 тысяч рублей.

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