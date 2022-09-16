Житель Мурманска размахивал пистолетом и угрожал таксисту убийством

С жителя Заполярья взята подписка о невыезде. Фото: Василий Вахрин

В Мурманске 28-летний таксист чуть не пострадал из-за буйного пассажира, который угрожал ему убийством.

Как выяснили полицейские, ночью водитель отвозил клиента. При оплате поездки тот сообщил, что денег у него нет, и предложил таксисту подняться вместе с ним до его квартиры.

- Пассажир зашел домой и вышел с пневматическим пистолетом. Злоумышленник стал требовать, чтобы мужчина ушел, при этом размахивал перед лицом оружием. Испугавшись за жизнь и здоровье, северянин выбежал на улицу и позвонил в полицию, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Ранее судимого безработного 26-летнего мурманчанина задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Ему грозит до двух лет лишения свободы. С жителя Заполярья взята подписка о невыезде.

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