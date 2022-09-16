Спасение надышавшегося газом кота из пожара в Мурманске сняли на видео

Кота успешно спасли, если жизни ничего не угрожает [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 15 сентября в доме № 11 на улице Героев Рыбачьего в Мурманске произошел пожар в одной из квартир. Очевидцы сообщили о взрыве газа, но в МЧС эту информацию опровергли.

На самом деле в двухкомнатной квартире горели личные вещи.

Из-за пожара эвакуировали 10 человек, а также пожарные спасли кота из горевшей квартиры. Животное успело надышаться углекислым газом, поэтому пожарные откачивали его кислородом. Сейчас жизни мурлыки ничего не угрожает. Спасение кота очевидцы сняли на видео.

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