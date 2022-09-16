В Мурманске на улице Полярной дивизии пропал свежеуложенный асфальт

Асфальт пролежал недолго. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Мурманске на улице Полярной дивизии пропал асфальт, который уложили совсем недавно. Участок дороги перекопали рабочие.

- Новый асфальт и месяц не пролежал, а его уже вскрыли для ремонта труб, - пишут в паблике "Мурманск" (18+).

В комментариях северяне шутят о народной примете: "Если положили новый асфальт, значит, пора трубы менять".

Напомним: происшествие с горой щебня в центре Мурманска удивило горожан.

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