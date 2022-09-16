Мурманская областная станция переливания крови получила новое оборудование

Новое оборудование позволяет сократить продолжительность процедуры забора крови на 30-40%. Фото: gov-murman.ru

В Мурманскую областную станцию переливания крови поступила новая техника для заготовки тромбоцитов. Два аппарата для донорского афереза – автоматизированного разделения компонентов крови – закупили взамен устаревшего оборудования 2009 года.

Благодаря современным аппаратам процедура забора крови станет комфортней для донора, так как продолжительность процесса сократится.

- Новое оборудование позволяет уменьшить время проведения процедуры на 30 - 40%, а также позволит заготавливать на 25% больше тромбоцитов от каждой донации, снизит риски неблагоприятных трансфузионных реакций у пациентов, – сообщил заместитель главврача станции Алексей Мухин.

Планируется, что до конца года в областную станцию также поступят автоматический иммуногематологический анализатор для банка крови, оборудование для ПЦР диагностики и фотометр.

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