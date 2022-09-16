В Мурманске на улице Скальной по нацпроекту открыли "Живую библиотеку"

Проект имеет экологическую направленность. Фото: администрация Мурманска

В Мурманске 15 сентября торжественно открыли новую модельную "Живую библиотеку". Учреждение на улице Скальной, 13 обновили по нацпроекту "Культура".

Благодаря реконструкции здесь реализовали идею функционального зонирования пространства. Это открытый доступ к книгам, цифровым ресурсам, а также комната, сформированная с помощью современных технологий 3D, и живой уголок с представителями флоры и фауны.

- Проект уникальный. Он имеет экологическую направленность: ребята занимаются в творческой лаборатории, выращивают растения и даже ставят спектакли в библиотеатре, - отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

В этом году ряд детских библиотек нового поколения пополнит «Умная библиотека» на улице Пономарева, 9/5. Реконструкция движется к финалу.

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