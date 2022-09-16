За долги по "пьяным" штрафам жителю Мончегорска придется отправиться на обязательные работы

За неуплату двух штрафов мужчина получил очередное наказание - уже в виде обязательных работ на 60 часов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Мончегорска не спешил оплачивать штрафы за вождение в пьяном виде, за что его привлекли к обязательным работам на благоустройстве города.

Так, мужчине, который сел за руль пьяным, суд назначил штраф в 30 тысяч рублей. Однако это наказание северянину, по всей видимости, не показалось достаточно серьезным. Он решил сесть за руль автомобиля, будучи лишенным водительских прав, за что его снова задержали. В этом случае суд назначил нарушителю еще 30 тысяч рублей штрафа.

- С оплатой мужчина решил не спешить, за что судебный пристав привлек его к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»). За неуплату двух штрафов мужчина получил очередное наказание - уже в виде обязательных работ на 60 часов, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

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