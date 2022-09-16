На том же месте. Уже второго пешехода сбили на опасном участке дороги в Мурманске

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 15 сентября в Первомайском округе Мурманска сбили мужчину. ДТП произошло около 19.40 у дома № 165 на проспекте Кольском.

- Водитель автобуса «ГАЗ», двигаясь со стороны улицы Героев Рыбачьего в сторону улицы Копытова, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Мужчину госпитализировали. Вечером 6 сентября на этом же месте сбили другого мужчину, который переходил дорогу на «красный».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru