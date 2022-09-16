В Мурманске пропала 85-летняя бабушка

Местонахождение женщины не известно. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске уже две недели ищут 85-летнюю бабушку. Асьма Аиповна Резакова пропала 30 августа, когда ушла из дома по ул. Свердлова, 6/3. Местонахождение женщины неизвестно.

Северянка была одета в бордовую куртку, на голове - платок, возможно, цветной.

Всех, кто может помочь с поисками Асьмы Аиповны, просят позвонить в полицию по телефонам 02, 102 или в поисковый отряд «МурманСпас» 8-911-311-70-20 (круглосуточно).

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