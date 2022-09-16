Мужчина пытался украсть дорогой алкоголь из гипермаркета Мурманска

32-летнего жителя Мурмашей доставили в отдел полиции. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Поздним вечером на пульт дежурной части Росгвардии поступил тревожный сигнал из гипермаркета Мурманска, что находится на улице Шевченко. На место происшествия выдвинулась ближайшая группа задержания.

- Прибыв в гипермаркет, росгвардейцы выяснили, что посетитель взял с полки дорогостоящий алкоголь и направился с ним на выход, минуя кассу, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

32-летнего жителя Мурмашей доставили в отдел полиции. В отношении злоумышленника полицейские составили административный протокол за хищение товара на сумму более 1500 рублей.

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