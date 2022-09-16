Житель Мурманска ушел в магазин и пропал

утром 15 сентября мурманчанин ушел в магазин. Фото: vk.com/murmanspas51

15 сентября в Мурманске пропал 34-летний Андрей Логунов. В седьмом часу утра мужчина ушел в магазин на улице Героев Рыбачьего, 51 и не вернулся домой.

Приметы: рост 187 сантиметров, нормального телосложения, короткие темные волосы, карие глаза.

Был одет в синюю толстовку с капюшоном, синие джинсы, темные полуботинки.

Всех, кто может помочь с поисками Андрея, просят позвонить в полицию по телефонам 02, 102 или в поисковый отряд «МурманСпас» 8-911-311-70-20.

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