В Мурманске из горящего дома на улице Полухина эвакуировали 12 человек

Спасатели разобрали стены, пол и потолок на общей площади 30 квадратных метров, обеспечили дымоудаление. Фото: vk.com/mchs_murmansk

15 сентября случился пожар в деревянном доме № 16Б на улице Полухина. На месте происшествия работали огнеборцы.

- В 18.48 в МЧС поступило сообщение о возгорании в двухэтажном жилом здании. Из-за пожара поврежден пол, стены и окно на лестничной площадке, обгорела дверь. В квартире сгорел пол, потолок и стены на площади 10 квадратных метров. Спасатели разобрали стены, пол и потолок на общей площади 30 квадратных метров, обеспечили дымоудаление, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Из горящего дома эвакуировали 12 человек. На месте работали три пожарно-спасательных подразделения (18 человек личного состава, 5 единиц техники). Причина пожара устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru