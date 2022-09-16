Житель Апатитов забил жену молотком до смерти

Орудием убийства апатитчанин выбрал молоток. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До 15 лет лишения свободы грозит 52-летнему апатитчанину, которого обвиняют в убийстве жены. Трагедия случилась в начале июня.

- Обвиняемый в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения поссорился с 59-летней супругой, вооружился молотком и со значительной силой нанес ей не менее 7 ударов по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

Мужчину заключили под стражу.

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