Что произошло на улице Героев Рыбачьего в Мурманске, был ли взрыв

В МЧС сообщили: взрыва не было. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечером 15 сентября мурманские паблики в "ВКонтакте" сообщили, что в одном из домов на улице Героев Рыбачьего в Мурманске произошел взрыв газа. В МЧС по Мурманской области опровергли эту информацию.

- В 21.36 в главное управление МЧС России по Мурманской области поступило сообщение, что по в доме № 11 горят предметы обихода в двухкомнатной квартире на площади 5 квадратных метров, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Почти через 20 минут возгорание ликвидировали. Из дома эвакуировали 10 жильцов.

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