Жители Мурманской области могут сообщить о рекламе наркотиков через портал "Наш Север"

Северяне могут помочь в борьбе с рекламой наркотиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реклама наркотиков то и дело появляется на улицах Мурманска. О том, как северяне могут с этим бороться, рассказал первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко. Так, сообщить о наркограффити можно через портал "Наш Север".

Чтобы направить информацию о надписях, необходимо пройти быструю регистрацию на портале, на главной странице в разделе «Сообщения» выбрать «Сообщить о проблеме», указать населенный пункт. В категории «Благоустройство» найти тип сообщения «Несанкционированные надписи, рисунки, реклама на фасадах зданий» и ввести информацию - адрес, где нанесена надпись, суть проблемы, фотографии.

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